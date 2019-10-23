#وظائف شاغرة لدى مستشفى قوى الأمن بالرياض

#وظائف شاغرة لدى مستشفى قوى الأمن بالرياض

2019/10/23
الساعة 4:39 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن- خالد الأحمد

أعلن برنامج مستشفى قوى الأمن بالرياض، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية وصحية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والدكتوراه والزمالة والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الرياض.

وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مبرمج أول (للسعوديين).

. فني ثالث تقنية المعلومات- منطقة العمليات (للسعوديين).

. فني ثالث تقنية المعلومات- مكتب المساعدة (للسعوديين).

. استشاري علم الأمراض.

. محاسب ثالث.

وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 23 أكتوبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).


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