وظائف شاغرة للجنسين بفروع مجموعة الزامل

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركات الزامل القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادة الثانوية العامة ودرجة البكالوريوس بعدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة للمجموعة في كل من الرياض، والخبر.

وأبرزت المجموعة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مهندس ميكانيكي (للرجال/ الخبر): درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية.

– مندوب مبيعات (للجنسين/ الرياض): شهادة الثانوية العامة.

وأوضحت المجموعة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 27 أكتوبر 2019م.

وأشارت المجموعة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)