وظائف شاغرة للجنسين بمجموعة الراشد في 5 مدن

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركات راشد عبدالرحمن الراشد وأولاده، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للسعوديين والسعوديات، من حملة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة للمجموعة في كل من الرياض، وجدة، والخبر، والجبيل، وخميس مشيط.

وأبرزت المجموعة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– منسق التوظيف (الخبر).

– موظف مبيعات (الرياض).

– موظف مبيعات (جدة).

– مثبت الإطارات (الجبيل).

– أخصائي الاتصالات التسويقية (الخبر).

– مثبت الإطارات (خميس مشيط).

– مثبت الإطارات (الرياض).

– مثبت الإطارات (جدة).

وأوضحت المجموعة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 31 أكتوبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 يناير 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى زيارة الموقع من: (هنا).