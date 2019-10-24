#وظائف شاغرة للجنسين في البنك العربي الوطني

#وظائف شاغرة للجنسين في البنك العربي الوطني

2019/10/24
الساعة 10:42 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن - خالد الأحمد

أعلن البنك العربي الوطني، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفُّر عدد من الوظائف الشاغرة للسعوديين والسعوديات الخريجين وذوي الخبرة، من حملة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع البنك في منطقة الرياض.

وأبرز البنك، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

. مطور ذكاء الأعمال (للنساء): درجة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، إدارة الأعمال، هندسة الكمبيوتر)، أو المجالات ذات الصلة.

. برنامج (Tamheer) التدريبي- للخريجين: الدرجة الجامعية في تخصصات: (إدارة الأعمال، المحاسبة، المالية، الاقتصاد، إدارة الموارد البشرية، نظم المعلومات الإدارية).

. برنامج تقنية المعلومات التدريبي- للخريجين (عدد 6 وظائف): الدرجة الجامعية في تخصصات: (علوم الحاسوب، علوم المعلومات، هندسة الحاسوب، الأمن السيبراني، الشبكات، نظم المعلومات الإدارية).

وبيّن البنك، أنَّ التقديم متاح عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 أكتوبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 24 ديسمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، الدخول على الرابط التالي: (هنا).


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