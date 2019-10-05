وظائف شاغرة للجنسين في جمعية تأهيل بعنيزة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت جمعية عنيزة للخدمات الإنسانية “تأهيل”- المتخصصة بخدمة ورعاية وتأهيل ذوي الإعاقة- عن توفر وظائف تعليمية وصحية شاغرة للرجال والنساء، من حملة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، وذلك وفق مسميات الوظائف التالية:

– معلم تربية خاصة (عدد وظيفتين للرجال).

– أخصائية اجتماعية (للنساء).

– فني/ أخصائي تمريض (للنساء).

– نائب طبيب عناية مركزة (للجنسين).

– نائب طبيب طوارئ (للجنسين).

– نائب طبيب أسرة (للجنسين).

– نائب طبيب باطنية (للجنسين).

وأوضحت الجمعية، أن على الراغبين والراغبات بالتقديم تسجيل طلباتهم بموقع الجمعية الإلكتروني عبر الرابط التالي: (هنا)