وظائف شاغرة للجنسين في شركة النهدي الطبية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة النهدي الطبية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع معارض وصيدليات وعيادات الشركة في محافظة جدة.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. موظف الاستقبال.

. أخصائي الأنف والأذن والحنجرة.

. أخصائي طب طوارئ.

. محضر طلبات- المستودعات.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 17 أكتوبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 ديسمبر 2019م.

وأفادت الشركة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).