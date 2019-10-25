وظائف شاغرة للجنسين في شركة تقنية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني “تقنية”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والسعوديات الخريجين وذوي الخبرة، من حمَلة شهادة الدبلوم درجة البكالوريوس بعدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

. مساعد تنفيذي: شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.

. برنامج تدريب تقنية- للخريجين: درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال.

وأوضحت الشركة بأنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 24 أكتوبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 24 يناير 2020م.

وأفادت الشركة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)