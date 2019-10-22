وظائف شاغرة للخريجين في شركة STC

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت شركة الاتصالات السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف شاغرة للخريجون، ضمن برنامج التدريب التعاوني، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنَّ التخصصات المطلوبة هي:

– خريجو الموارد البشرية.

– خريجو هندسة البرمجيات.

– خريجو إدارة الأعمال/ إدارة المشاريع.

– خريجو الهندسة الكهربائية.

– خريجو علوم الحاسب/ نظم المعلومات/ هندسة الكمبيوتر.

– خريجو المالية.

– خريجو المحاسبة.

– خريجو نظم المعلومات الإدارية.

– خريجو التسويق.

– خريجو الهندسة الصناعية.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 21 أكتوبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط البرنامج التدريبي، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).