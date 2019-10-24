وظائف شاغرة للرجال والنساء في طيران أديل

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت شركة طيران أديل، التابعة لشركة الخطوط الجوية العربية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، من حملة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير العمليات التجارية (للسعوديين): درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو المجالات ذات الصلة.

– مدير ذكاء الأعمال: درجة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، أو الرياضيات، أو البحوث التشغيلية)، أو المجالات ذات الصلة.

– رئيس خدمات المقصورة: درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 أكتوبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 24 نوفمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا).