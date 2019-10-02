#وظائف شاغرة للنساء في جامعة الملك سعود الصحية

#وظائف شاغرة للنساء في جامعة الملك سعود الصحية

2019/10/02
الساعة 8:44 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
طباعة
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وصحية شاغرة للنساء، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجامعة الرئيسي في مدينة الرياض.

وبيّنت الجامعة أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مشغل جرافيك أول.

– مسؤول تحضير مهارات المختبر الطبي.

– موظف دعم فني.

– مفتش الصحة البيئية.

وأوضحت الجامعة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من اليوم الأربعاء 3 صفر 1441هـ؛ والتقديم مستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 16 صفر 1441هـ.

وأفادت الجامعة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

 


هل قرأت هذا ؟
  • #وظائف شاغرة للجنسين في جامعة الملك سعود الصحية
    •
  • #وظائف فنية شاغرة في جامعة الملك سعود الصحية
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :


    ‎وسوم