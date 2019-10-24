وظائف صحية شاغرة بمستشفى الملك عبدالله الجامعي

المواطن - خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك عبدالله الجامعي، التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادات الماجستير والدكتوراه والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الرياض.

وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– صيدلي ثاني إكلينيكي (للسعوديين): شهادة الماجستير في تخصص الصيدلة الإكلينيكية.

– استشاري مساعد أمراض الجهاز الهضمي: شهادة الدكتوراه في تخصصات: (الطب الباطني والرعاية الحرجة، أمراض الجهاز الهضمي).

– استشاري الطب الباطني والعناية المركزة: شهادة الدكتوراه أو البورد في تخصص الطب الباطني والعناية المركزة.

– استشاري التخدير (للسعوديين): شهادة الدكتوراه أو البورد في تخصص التخدير.

وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 أكتوبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 24 ديسمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).