#وظائف صحية وإدارية شاغرة بمستشفى الملك فيصل التخصصي

#وظائف صحية وإدارية شاغرة بمستشفى الملك فيصل التخصصي

2019/10/17
الساعة 10:38 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد والزمالة في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، وجدة.

وأبرزت إدارة المستشفى، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. استشاري مساعد- الأمراض الجلدية (الرياض).

. رئيس تمريض (الرياض).

. كبير تقني الأشعة والشبكة (الرياض).

. ممرض ثاني (الرياض).

. استشاري مساعد- أمراض الدم/ الأورام (الرياض).

. مساعد المدير التنفيذ- شؤون التمريض (الرياض).

. استشاري تخدير (جدة).

. ممرض أول (جدة).

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 16 ديسمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).


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