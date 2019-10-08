#وظائف على برنامج التشغيل الذاتي بجامعة القصيم

#وظائف على برنامج التشغيل الذاتي بجامعة القصيم

2019/10/08
الساعة 11:19 صباحًا
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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المواطن - القصيم

أعلنت جامعة القصيم عن فتح باب التقديم للراغبين في شغل عدد من وظائف الحراسات الأمنية المتاحة على برنامج التشغيل الذاتي، وذلك اعتباراً من اليوم وحتى نهاية يوم الأحد القادم ، حيث يمكن للراغبين في شغل هذه الوظائف التقديم من خلال الرابط: هنا.

وتتضمن الشروط العامة للحصول على فرصة لشغل إحدى هذه الوظائف أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وألا يقل مؤهله التعليمي عن الشهادة المتوسطة، وألا يقل عمره عن 25 سنة ولا يزيد على 45 سنة، على أن لا يشغل وظيفة حالياً، بالإضافة إلى أن يكون لائقاً طبياً، وأن يكون مقيماً في المكان الذي يقع به مقر الكلية المتقدم إليها، وأن يحمل رخصة قيادة سارية المفعول (للذكور فقط).


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