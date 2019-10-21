#وظائف فنية شاغرة لدى شركة الحاج حسين رضا

#وظائف فنية شاغرة لدى شركة الحاج حسين رضا

2019/10/21
الساعة 6:26 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الحاج حسين علي رضا وشركاه المحدودة للسيارات والشاحنات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (4) وظائف فنية شاغرة للرجال، على مسمى “مشرف ورشة عمل”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس أو شهادة الدبلوم العالي في تخصص فني، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 أكتوبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 3 نوفمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).


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