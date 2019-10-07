وظائف في بنك الخليج الدولي.. هنا رابط التقديم

أعلن بنك الخليج الدولي عبر حسابه الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر وظيفة شاغرة، للعمل بالبنك بمدينة الظهران، بمسمى (أخصائي علاقات الموظفين Employee Relations Specialist)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
المسمى الوظيفي:
– أخصائي علاقات الموظفين (Employee Relations Specialist).
الشروط:
1- درجة الدبلوم فما فوق في تخصص (الموارد البشرية، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
2- خبرة لا تقل عن سنتين في نفس المجال.
3- مهارات في التواصل واستخدام الحاسب الآلي.
موعد التقديم:
– التقديم متاح الآن بدءا من اليوم الاثنين 2019/10/07م وينتهي عند الاكتفاء من العدد المطلوب.
طريقة التقديم:
– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):
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