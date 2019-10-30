#وظائف قيادية شاغرة بشركة الاتصالات السعودية

#وظائف قيادية شاغرة بشركة الاتصالات السعودية

2019/10/30
الساعة 7:48 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن - خالد الأحمد

أعلنت شركة الاتصالات السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي وفروعها في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير المبيعات: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (إدارة الأعمال، المبيعات، التسويق).

– مدير قسم التسجيل والتأهيل المسبق: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، إدارة سلسلة التوريد)، ويفضل درجة الماجستير.

– مشرف الالتزام والامتثال: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص إدارة الأعمال، أو المجالات ذات الصلة.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 أكتوبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).


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