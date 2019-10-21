#وظائف قيادية شاغرة لدى فروع شركة نوماك

#وظائف قيادية شاغرة لدى فروع شركة نوماك

2019/10/21
الساعة 7:11 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة نوماك “NOMAC”، المتخصصة بمجال التشغيل والصيانة لخدمة تحلية المياه وتوليد الطاقة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في فروع الشركة بمحطات تحلية المياه في كل من رابغ، وجدة.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير الموارد البشرية والإدارية (للسعوديين/ رابغ): درجة البكالوريوس في تخصصات: (الموارد البشرية، إدارة الأعمال).

– مدير الاستجابة لحالات الطوارئ والاستعداد (جدة): درجة البكالوريوس في تخصص مكافحة الحرائق، أو ما يعادلها.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 أكتوبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 21 ديسمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).


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