#وظائف قيادية شاغرة لدى مجموعة الحكير في 3 مدن

#وظائف قيادية شاغرة لدى مجموعة الحكير في 3 مدن

2019/10/10
الساعة 10:58 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة الحكير للضيافة والسياحة والسفر والترفيه، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة للمجموعة في كل من الرياض، وجدة، والدمام.

وأبرزت مجموعة الحكير، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير الائتمان (الرياض).

– مدير الائتمان (جدة).

– مدير الائتمان (الدمام).

وأوضحت مجموعة الحكير، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 10 أكتوبر 2019م.

وأشارت مجموعة الحكير إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).


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  • #وظائف إدارية شاغرة لدى مجموعة الحكير
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  • #وظائف قيادية شاغرة في مجموعة الحكير
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  • #وظائف إدارية شاغرة لدى مجموعة الحكير
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