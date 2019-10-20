#وظائف قيادية شاغرة لدى مشروع القدية

#وظائف قيادية شاغرة لدى مشروع القدية

2019/10/20
الساعة 8:06 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن- خالد الأحمد

أعلنت إدارة مشروع مدينة القدية الثقافية والرياضية والترفيهية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع المدينة في العاصمة الرياض.

وبيَّنت المدينة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– رئيس إدارة أصحاب المصلحة الخارجيين وإدارة مكتب الرئيس التنفيذي: الدرجة الجامعية في تخصص ذي الصلة.

– رئيس شؤون مجلس الإدارة: درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو المجالات ذات الصلة.

– مدير التخطيط الرئيسي: درجة الماجستير في تخصص الهندسة المعمارية، أو أي مجال ذي الصلة.

وأوضحت المدينة أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 20 أكتوبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 20 ديسمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 


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