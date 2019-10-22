وظائف قيادية شاغرة للجنسين في طيران أديل

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة طيران أديل، التابعة لشركة الخطوط الجوية العربية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، من حملة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مدير مالي- الميزانية: درجة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، إدارة الأعمال)، ويفضل درجة الماجستير.

. مدير خدمات المقصورة: درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 أكتوبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 22 يناير 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)