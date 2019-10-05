وظائف لحملة الثانوية بشركة طيران الإمارات

المواطن - الرياض

أعلنت شركة طيران الإمارات عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية العامة أو ما يعادلها، للعمل بمسمى (مُساعد شحن البضائع Cargo Assistant) واشترطت الشركة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للشروط والتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– مُساعد شحن البضائع (Cargo Assistant).

الشروط:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

3- خبرة لا تقل عن سنتين في عمليات الشحن أو العمل في بيئة بمجال الطيران.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن وينتهي يوم الثلاثاء بتاريخ 2019/10/15م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا