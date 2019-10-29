وظائف للجنسين في شركة المياه الوطنية

المواطن - الرياض

أعلنت شركه المياه الوطنية من خلال برنامج تمهير ( للتدريب على رأس العمل ) عن توفر وظائف شاغرة ، للعمل في مدينة ( الرياض ) ، وفق التفاصيل التالية :

– وظائف ( محلل نظم تقنية المعلومات ) – (3 وظائف ) – للرجال والنساء

– المتطلبات :

درجة البكالوريوس أو ما يعادلها / نظم معلومات

لا يشترط توفر خبرة

نوع الدوام : دوام كامل

فترة العمل صباحية

– وصف التدريب :

تطوير نظم جديدة لتقنية المعلومات وتحسين النظم الحالية، وجمع الاحتياجات وفهم المتطلبات وتصميم النظم.

– المهام التدريبية :

اختبار النظم : إجراء الاختبارات وتحليل تقييم الأداء، وضمان تقيد البرامج والتطبيقات والبرامج النصية بالمعايير المحددة. إعداد الوثائق : إعداد نماذج البيانات، ومخططات التدفق الوظيفية وغيرها من الوثائق، وإعداد العناصر المطلوبة من المشروع وعرضها. تصميم النظم : إعداد تصميم المكونات والتطبيقات، ومراعاة احتياجات ومتطلبات العملاء والأجهزة المتوفرة والعوامل الأخرى، مثل الأمان ولغات البرمجة والموارد. تحليل المتطلبات : تحليل العمليات التجارية، والإجراءات، والممارسات المتبعة في أماكن العمل، واحتياجات العملاء، وترجمتها إلى وظائف ومتطلبات في النظام، وصياغة وثائق التصميم ومخططاته الانسيابية . جمع الاحتياجات : جمع متطلبات العميل واحتياجاته، وإجراء المقابلات وتنظيم الاستقصاءات.

– للتقديم من خلال الرابط التالي ( هنا ).