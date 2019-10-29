#وظائف للجنسين لدى شركة طاقات للتوظيف عبر تمهير

#وظائف للجنسين لدى شركة طاقات للتوظيف عبر تمهير

2019/10/29
الساعة 11:46 صباحًا
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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المواطن - الرياض

كشفت شركة طاقات للتوظيف من خلال برنامج تمهير ( للتدريب على رأس العمل ) عن توفر وظائف شاغرة، للعمل في مدينتي ( جدة – الدمام )، بمسمى أخصائي توظيف.

وأوضحت الشركة أن المتطلبات: درجة البكالوريوس أو ما يعادلها / إدارة أعمال، لا يشترط توفر خبرة، نوع الدوام: دوام كامل، فترة العمل صباحية؛ بينما وصف التدريب: تنفيذ أنشطة التوظيف داخل المنشأة، وتنسيق عملية اختيار المرشحين.

يأتي ذلك بالإضافة إلى بناء علاقة فعالة مع الباحثين عن العمل ومساعدتهم على تطوير مهاراتهم وزيادة فرصهم للحصول على عمل والحفاظ عليه، مساعدتهم في إنشاء سيرة ذاتية جاذبة والعمل مع المدربين لإلحاقهم في ورش العمل المناسبة.

ومتابعة الباحثين الموكلين لك والتأكد من حضورهم للمواعيد المجدولة لهم؛ فيما للتقديم على وظائف جدة من خلال الرابط التالي للنساء: هنا

– للتقديم على وظائف الدمام من خلال الرابط التالي للرجال: هنا 


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