#وظائف للرجال والنساء بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية

#وظائف للرجال والنساء بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية

2019/10/07
الساعة 11:58 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن - الرياض

أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف تقنية شاغرة (للرجال والنساء)، لحملة درجة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب) أو ما يعادلها، للعمل بالهيئة بمدينة الرياض، بالمسميات التالية (أخصائي دعم فني، وأخصائي نُظم).

واشترطت الهيئة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف:
1- أخصائي دعم فني (Technical Support Specialist):
– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– درجة الدبلوم في تخصص (علوم الحاسب) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة.
– خبرة ومعرفة في تثبيت وتعريف أجهزة الحاسب الآلي والبرامج والأنظمة والشبكات والطابعات والماسحات الضوئية.
– صيانة أنظمة الحاسب الآلي والشبكات.

2- أخصائي نُظم (Systems Specialist):
– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة.

موعد التقديم:
– التقديم متاح الآن بدءاً من اليوم الاثنين بتاريخ 2019/10/07م وينتهي يوم الخميس بتاريخ 2019/10/17م.

طريقة التقديم:
– لمعرفة بقية التفاصيل وللتقديم من خلال الرابط التالي:
1- أخصائي دعم فني (Technical Support Specialist):
اضغط هنا

2- أخصائي نُظم (Systems Specialist):
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