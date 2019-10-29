#وظائف للرجال والنساء في برنامج يسر للتعاملات الإلكترونية الحكومية

#وظائف للرجال والنساء في برنامج يسر للتعاملات الإلكترونية الحكومية

2019/10/29
الساعة 8:47 صباحًا
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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المواطن - الرياض

أعلن برنامج يسر للتعاملات الإلكترونية الحكومية ( للتدريب على رأس العمل ) عن توفر وظائف شاغرة ، للعمل في مدينة ( الرياض ) ، وفق التفاصيل التالية :

• وظائف ( عالم بيانات ) – (5 وظائف ) – للرجال والنساء

– المتطلبات :

درجة البكالوريوس أو ما يعادلها / الحاسب وتقنية المعلومات
لا يشترط توفر خبرة
نوع الدوام : دوام كامل
فترة العمل صباحية

– وصف التدريب :القدرة على تحليل وجمع البيانات وحصر الطلبات الحكومية واعداد التقارير اللازمة بذلك .
– للتقديم من خلال الرابط التالي ( هنا )

– وظائف ( أخصائي علاقات حكومية ) – (2 وظيفتان ) – للرجال
– المتطلبات :

درجة البكالوريوس أو ما يعادلها / علوم حاسب
لا يشترط توفر خبرة
نوع الدوام : دوام كامل
فترة العمل صباحية
– وصف التدريب: تنفيذ أنشطة العلاقات الحكومية في المنشأة، ومراقبة التشريعات ومراجعة السياسات والإجراءات، ودعم جميع الإجراءات المتصلة بالبرامج الحكومية.

– للتقديم من خلال الرابط التالي ( هنا )


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  • رابط التقديم على وظائف برنامج يسر للتعاملات الحكومية
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