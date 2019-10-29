وظائف للرجال والنساء في برنامج يسر للتعاملات الإلكترونية الحكومية

المواطن - الرياض

أعلن برنامج يسر للتعاملات الإلكترونية الحكومية ( للتدريب على رأس العمل ) عن توفر وظائف شاغرة ، للعمل في مدينة ( الرياض ) ، وفق التفاصيل التالية :

• وظائف ( عالم بيانات ) – (5 وظائف ) – للرجال والنساء

– المتطلبات :

درجة البكالوريوس أو ما يعادلها / الحاسب وتقنية المعلومات

لا يشترط توفر خبرة

نوع الدوام : دوام كامل

فترة العمل صباحية

– وصف التدريب :القدرة على تحليل وجمع البيانات وحصر الطلبات الحكومية واعداد التقارير اللازمة بذلك .

– للتقديم من خلال الرابط التالي ( هنا )

– وظائف ( أخصائي علاقات حكومية ) – (2 وظيفتان ) – للرجال

– المتطلبات :

درجة البكالوريوس أو ما يعادلها / علوم حاسب

لا يشترط توفر خبرة

نوع الدوام : دوام كامل

فترة العمل صباحية

– وصف التدريب: تنفيذ أنشطة العلاقات الحكومية في المنشأة، ومراقبة التشريعات ومراجعة السياسات والإجراءات، ودعم جميع الإجراءات المتصلة بالبرامج الحكومية.

– للتقديم من خلال الرابط التالي ( هنا )