#وظائف للنساء بمعهد التوثيق الوطني للتدريب

#وظائف للنساء بمعهد التوثيق الوطني للتدريب

2019/10/22
الساعة 9:07 صباحًا
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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المواطن - الرياض

أعلن معهد التوثيق الوطني للتدريب من خلال برنامج تمهير ( للتدريب على رأس العمل ) عن توفر وظائف شاغرة للنساء ، للعمل في محافظة ( جدة ) ، وفق التفاصيل التالية :

– وظائف (مصمم جرافيك) – جدة ( 1 وظيفة ) – للنساء

– وظائف (محاسب) – جدة ( 1 وظيفة ) – للنساء .

– المتطلبات :

الوظائف للنساء

درجة البكالوريوس أو ما يعادلها حسب شرط الوظيفة

لا يشترط توفر خبرة أو بخبرة أقل من سنة

نوع الدوام : دوام كامل

فترة العمل : صباحية .

– للتقديم على وظيفة (مصمم جرافيك) من خلال الرابط (هنا).

– للتقديم على وظيفة (محاسب) من خلال الرابط (هنا).

 


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