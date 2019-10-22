وظائف للنساء بمعهد التوثيق الوطني للتدريب

المواطن - الرياض
أعلن معهد التوثيق الوطني للتدريب من خلال برنامج تمهير ( للتدريب على رأس العمل ) عن توفر وظائف شاغرة للنساء ، للعمل في محافظة ( جدة ) ، وفق التفاصيل التالية :
– وظائف (مصمم جرافيك) – جدة ( 1 وظيفة ) – للنساء
– وظائف (محاسب) – جدة ( 1 وظيفة ) – للنساء .
– المتطلبات :
الوظائف للنساء
درجة البكالوريوس أو ما يعادلها حسب شرط الوظيفة
لا يشترط توفر خبرة أو بخبرة أقل من سنة
نوع الدوام : دوام كامل
فترة العمل : صباحية .
– للتقديم على وظيفة (مصمم جرافيك) من خلال الرابط (هنا).
– للتقديم على وظيفة (محاسب) من خلال الرابط (هنا).