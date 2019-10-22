وظائف للنساء بمعهد التوثيق الوطني للتدريب

المواطن - الرياض

أعلن معهد التوثيق الوطني للتدريب من خلال برنامج تمهير ( للتدريب على رأس العمل ) عن توفر وظائف شاغرة للنساء ، للعمل في محافظة ( جدة ) ، وفق التفاصيل التالية :

– وظائف (مصمم جرافيك) – جدة ( 1 وظيفة ) – للنساء

– وظائف (محاسب) – جدة ( 1 وظيفة ) – للنساء .

– المتطلبات :

الوظائف للنساء

درجة البكالوريوس أو ما يعادلها حسب شرط الوظيفة

لا يشترط توفر خبرة أو بخبرة أقل من سنة

نوع الدوام : دوام كامل

فترة العمل : صباحية .

– للتقديم على وظيفة (مصمم جرافيك) من خلال الرابط (هنا).

– للتقديم على وظيفة (محاسب) من خلال الرابط (هنا).