وظائف نسائية شاغرة في جمعية الأطفال المعوقين

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت جمعية الأطفال المعوقين بالرياض عن وظائف صحية شاغرة للسعوديات، من حملة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير بعدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمركز الجمعية في مدينة الرياض.

وبينت الجمعية، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

. أخصائية نطق وتخاطب:

– أن تكون حاصلة على درجة البكالوريوس في تخصص تخاطب وتواصل.

– أن تكون حاصلة على رخصة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

– يفضل من لديها خبرة سابقة مع الأطفال ذوي الإعاقة.

. أخصائية اجتماعية:

– أن تكون حاصلة على درجة الماجستير أو البكالوريوس في تخصص الخدمة الاجتماعية.

– أن تكون حاصلة على رخصة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

– خبرة سنتين فأكثر في مجال الخدمة الاجتماعية.

وأوضحت الجمعية، أن على الراغبات بالتقديم إرسال السيرة الذاتية مصحوبة بصور من الشهادات المطلوبة والمعتمدة على البريد الإلكتروني التالي: ([email protected]).