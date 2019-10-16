#وظائف نسائية شاغرة لدى مراكز عبور بخميس مشيط

#وظائف نسائية شاغرة لدى مراكز عبور بخميس مشيط

2019/10/16
الساعة 5:32 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركة مراكز تنمية الإنسان “عبور” للرعاية النهارية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف صحية شاغرة للنساء من السعوديين وغير السعوديين، على مسمى “أخصائيات تربية خاصة”؛ وذلك للعمل بفروع المجموعة في محافظة خميس مشيط.

وبينت المجموعة، أن الوظائف المتاحة لحملة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في تخصص التربية الخاصة – مسارات: (تربية خاصة، تخاطب، علاج طبيعي، علاج وظيفي، تمريض، علم نفس).

وأوضحت المجموعة، أن على الراغبات بالتقديم تسجيل طلباتهن من خلال موقعها الإلكتروني للتوظيف على الرابط التالي: (هنا).


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