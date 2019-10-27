#وظائف هندسية شاغرة في صدارة للكيميائيات

#وظائف هندسية شاغرة في صدارة للكيميائيات

2019/10/27
الساعة 8:00 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن - خالد الأحمد

أعلنت شركة صدارة للكيميائيات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مهندس تكامل.

. مهندس أول الإنتاج.

. مهندس ثاني الإنتاج (عدد وظيفتين).

. مهندس صيانة- ميكانيكي.

. مهندس أول صيانة- ميكانيكي.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 أكتوبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).


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