وظائف هندسية شاغرة لدى شركة الكهرباء

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة، على مسمى “مهندس تكاليف”؛ وذلك للعمل لدى المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة لحملة درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكهربائية، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 10 أكتوبر 2019م.

وأفادت الشركة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).