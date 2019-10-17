وظائف هندسية وإدارية شاغرة بشركة سيمينس الألمانية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة سيمينس الألمانية الدولية “SIEMENS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة وعدد من مشاريعها بالمملكة في كل من الرياض، والدمام.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مهندس مبيعات أول (الرياض).

. مهندس خدمة (الرياض).

. مهندس مبيعات (للسعوديين/ الرياض).

. مهندس خدمة- الموجات فوق الصوتية والأشعة السينية (الرياض).

. مهندس مبيعات أول (للسعوديين/ الرياض).

. مساعد المخزون- مشروع المترو (الرياض).

. مدير المبيعات- خدمات المعدات (للسعوديين/ الدمام).

. مدير الأعمال (للسعوديين/ الدمام).

. مدير مشروع- الخدمات (الدمام).

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 17 أكتوبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).