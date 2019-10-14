وظائف هندسية وإدارية شاغرة بمصفاة ساتورب

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات (ساتورب)، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للرجال، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في محافظة الجبيل الصناعية.

وبيّنت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

. رئيس كتيبة- فريق الإطفاء: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الأمن الصناعي، أو الهندسة).

. مستشار قانوني تنفيذي: درجة البكالوريوس في تخصص القانون، أو ما يعادلها.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 13 أكتوبر 2019م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول من خلال هذا الرابط: (هنا)