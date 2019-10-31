وظائف هندسية وإدارية شاغرة بمصفاة ساسرف

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت شركة مصفاة أرامكو السعودية “ساسرف”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل الصناعية.

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مهندس رئيسي- استراتيجيات الصيانة: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية، أو ما يعادلها.

. محلل أمن المعلومات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، أو أمن المعلومات)، أو أي مجال آخر ذي الصلة.

. مهندس رئيسي- القضاء على العيوب: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية، أو ما يعادلها.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 31 أكتوبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا).