وظائف هندسية وإدارية شاغرة في مصفاة ساتورب

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات (ساتورب)، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية إدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في محافظة الجبيل.

وبيّنت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مخطط المشروع: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة، أو ما يعادلها.

– مدير الشبكات والاتصالات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (تقنية المعلومات، هندسة الكمبيوتر)، أو ما يعادلها.

– أخصائي الاقتصاد والتجارة: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، أو الاقتصاد)، أو ما يعادلها.

– محلل الفوائد والمزايا: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الموارد البشرية، المحاسبة، إدارة الأعمال)، أو ما يعادلها.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 أكتوبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول من خلال هذا الرابط: (هنا).