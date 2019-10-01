#وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى التصنيع الوطنية

#وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى التصنيع الوطنية

2019/10/01
الساعة 10:04 مساءً
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المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة التصنيع الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والجبيل، وجازان.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مخطط الصيانة (جازان).

. أخصائي ثاني- ميكانيكي (الجبيل).

. مهندس ثالث- ميكانيكي (الجبيل).

. أخصائي ثاني- الأمن (الرياض).

. موظف استقبال (الرياض).

. مهندس ثاني- جودة التصنيع (الجبيل).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 1 أكتوبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 


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