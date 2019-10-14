#وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى التصنيع الوطنية

#وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى التصنيع الوطنية

2019/10/14
الساعة 7:57 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة التصنيع الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والجبيل، وينبع.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مهندس- عمليات تكسير الإيثيلين (الجبيل).

. مشرف- الصيانة الكهربائية (ينبع).

. مهندس عمليات- البوليمر (الجبيل).

. مهندس معدات دوارة (الجبيل).

. مهندس معدات ثابتة (الجبيل).

. منسق أول- مواد المستودع (الجبيل).

. سكرتير تنفيذي (الرياض).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 أكتوبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).


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