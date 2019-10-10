وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى صدارة للكيميائيات

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة صدارة للكيميائيات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مهندس أول صيانة- كهرباء.

. مهندس صيانة- كهرباء.

. مهندس رئيسي- ضمان الجودة والامتثال.

. مهندس أول عمليات التشغيل (عدد وظيفتين).

. مستشار قانوني.

. مدير- إدارة العقود والمعدات.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 10 أكتوبر 2019م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).