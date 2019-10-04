#وظائف هندسية وإدارية وفنية شاغرة في شركة التصنيع

#وظائف هندسية وإدارية وفنية شاغرة في شركة التصنيع

2019/10/04
الساعة 10:02 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة التصنيع الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية وفنية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والجبيل، وجازان.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. أخصائي أول- السلامة (الجبيل).

. منسق- خدمة العملاء والمستندات (الرياض).

. مهندس أول الإنتاج- عمليات البوليمر (الجبيل).

. مخطط رابع- الصيانة (الجبيل).

. مهندس ميكانيكي- مشاريع الموقع (الجبيل).

. فني ثالث- فرن الميكانيكية (جازان).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 3 أكتوبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 


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