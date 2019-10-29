#وظائف هندسية وصحية شاغرة بمستشفى الملك عبدالله

#وظائف هندسية وصحية شاغرة بمستشفى الملك عبدالله

2019/10/29
الساعة 9:20 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك عبدالله الجامعي، التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وصحية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى الجامعي في مدينة الرياض.

وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مهندس أول- التخطيط والصيانة.

. استشاري جراحة- جراحة الأطفال.

. استشاري مساعد جراحة- الجراحة العامة.

. استشاري مساعد جراحة- العظام.

. استشاري مساعد جراحة- الأنف والأذن والحنجرة.

. استشاري جراحة- جراحة المسالك البولية.

. استشاري جراحة- الأنف والأذن والحنجرة.

. استشاري مساعد جراحة- جراحة التجميل.

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 أكتوبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 5 نوفمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 


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