#وظائف هندسية وفنية شاغرة لدى شركة معادن

#وظائف هندسية وفنية شاغرة لدى شركة معادن

2019/10/04
الساعة 10:50 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف هندسية وفنية شاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من رأس الخير، ومصنع الجلاميد.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. أخصائي- التحسين المستمر.

. مهندس رئيسي- المعدات الثابتة.

. مشغل أول- عمليات الفوسفات.

. مشغل رئيسي- عمليات الفوسفات.

. مهندس- الطاقة والمرافق.

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 3 أكتوبر 2019م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 


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