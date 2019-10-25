#وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة بشركة معادن

#وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة بشركة معادن

2019/10/25
الساعة 10:52 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من رأس الخير، ورأس الزور.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. أخصائي صيانة.

. مشغل ثاني- معالجة المواد.

. أخصائي أول- التنسيق.

. مشغل أول- معدات.

. فني رئيسي- الصيانة الكهربائية.

. فني رئيسي- الصيانة الميكانيكية.

. فني- الصيانة الكهربائية.

. مشغل ثالث- العمليات.

. فني ميكانيكي.

. فني رئيسي- أجهزة القياس.

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 24 أكتوبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 


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