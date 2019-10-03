#وظيفة إدارية بالهيئة العامة للمنافسة

#وظيفة إدارية بالهيئة العامة للمنافسة

2019/10/04
الساعة 1:23 صباحًا
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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المواطن - الرياض

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر وظيفة إدارية شاغرة بمجال المشتريات، للعمل بالهيئة بمدينة الرياض، بمسمى (رئيس وحدة المشتريات).

واشترطت الهيئة، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، درجة البكالوريوس فما فوق في تخصص (إدارة الأعمال، إدارة سلسلة التوريد، المحاسبة)- خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال المشتريات.

وإجادة استخدام الحاسب الآلي وخصوصًا برامج شركة مايكروسوفت (أوفيس)،- إجادة اللغة الإنجليزية (تحدثًا وكتابةً).

وأشارت الهيئة العامة للمنافسة إلى أنه يمكن معرفة المزيد من التفاصيل من خلال الرابط التالي: هنا .


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