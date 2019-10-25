#وظيفة إدارية شاغرة لدى مستشفى قوى الأمن بالدمام

#وظيفة إدارية شاغرة لدى مستشفى قوى الأمن بالدمام

2019/10/26
الساعة 12:35 صباحًا
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن- خالد الأحمد

أعلن برنامج مستشفى قوى الأمن بالدمام، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظيفة إدارية شاغرة للسعوديين، على مسمى “مشرف التخطيط”؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الدمام.

وأبرزت إدارة المستشفى أنّ الوظيفة المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصصات: (سلسلة التوريد، إدارة الأعمال، الخدمات اللوجستية)، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت إدارة المستشفى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 24 أكتوبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 أكتوبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظيفة المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 


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