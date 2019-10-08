وفاة خالة الزميل حسن عسيري

المواطن - الرياض
انتقلت إلى رحمة الله، صباح اليوم الثلاثاء، خالة الزميل حسن عسيري، مسؤول المراسلين والمشرف على الرعايات بصحيفة “المواطن“.
“المواطن” تعزي حسن عسيري، وتسأل الله له الصبر، وللفقيدة الرحمة والمغفرة.
انتقلت إلى رحمة الله، صباح اليوم الثلاثاء، خالة الزميل حسن عسيري، مسؤول المراسلين والمشرف على الرعايات بصحيفة “المواطن“.
“المواطن” تعزي حسن عسيري، وتسأل الله له الصبر، وللفقيدة الرحمة والمغفرة.
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