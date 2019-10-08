وفاة خالة الزميل حسن عسيري

المواطن - الرياض

انتقلت إلى رحمة الله، صباح اليوم الثلاثاء، خالة الزميل حسن عسيري، مسؤول المراسلين والمشرف على الرعايات بصحيفة “المواطن“.

“المواطن” تعزي حسن عسيري، وتسأل الله له الصبر، وللفقيدة الرحمة والمغفرة.