وفاة خالة الزميل حسن عسيري

وفاة خالة الزميل حسن عسيري

2019/10/08
الساعة 9:42 مساءً
- ‎فيالمجتمع, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

انتقلت إلى رحمة الله، صباح اليوم الثلاثاء، خالة الزميل حسن عسيري، مسؤول المراسلين والمشرف على الرعايات بصحيفة “المواطن“.

المواطن” تعزي حسن عسيري، وتسأل الله له الصبر، وللفقيدة الرحمة والمغفرة.


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