وفاة ستينية سقطت داخل خزان أرضي في ينبع النخل

المواطن - المدينة المنورة

باشر الدفاع المدني في منطقة المدينة المنورة، مساء اليوم الثلاثاء ، بلاغًا يفيد بسقوط مواطنة داخل خزان أرضي بعمق 2 متر.

وقال المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العميد خالد مبارك الجهني: إن المدني تبلغ عند الساعة 19:30 من مساء اليوم بلاغًا بشأن سقوط امرأة سعودية الجنسية داخل خزان أرضي في قرية الريان بمركز ينبع النخل التابعة لمحافظة ينبع، حيث تم توجيه فرق الدفاع المدني للموقع، وعند الوصول اتضح سقوط امرأة تبلغ من العمر 66 سنة داخل خزان ماء أرضي بعمق 2 متر؛ ما أدى إلى وفاتها.

ولفت إلى أنه تم إخراجها من قبل الفرقة، وجاري تسليم الحالة والموقع لشرطة ينبع النخل.