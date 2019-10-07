وفاة عبدالله الشريدة نجم الهلال السابق

وفاة عبدالله الشريدة نجم الهلال السابق

2019/10/07
الساعة 9:35 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

فارق عبدالله الشريدة، نجم الهلال السابق الحياة، اليوم، وذلك إثر أزمة قلبية تعرض لها بعد صلاة المغرب.

وقال الإعلامي مصطفى الآغا عبر حسابه في تويتر: محزن خبر رحيل الكابتن عبدالله الشريدة نجم المنتخب والهلال والقادسية السابق، بعد أزمة قلبية وسمعت أنه صلى المغرب في المسجد وتوفي بعد أن ركب سيارته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

يذكر أن عبدالله الشريدة سبق له اللعب مع نادي القادسية في الفترة من عام 1988 حتى عام 1995، ولعب مع نادي الهلال من عام 1995 حتى عام 2005.

وشارك عبدالله الشريدة مع المنتخب السعودي في الفترة من عام 1992 حتى عام 2001.


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