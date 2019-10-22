وفاة كريس صاحب أكبر فروة في العالم!

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

توفي الخروف كريس من فصيلة ميرينو، اليوم، في أستراليا، وكان قد اكتسب شهرته بسبب أنه يمتلك أثقل صوف في العالم.

نال الخروف كريس اهتمامًا عالميًا عام 2015، بعد أن رُصد في البرية بصوفه الكبير الذي يُعتقد أنه ظل ينمو قرابة 6 سنوات، وأعقب ذلك حلاقة أنقذت حياته، نتج عنها 41.1 كغم من الصوف، وتأكد في وقت لاحق أنه رقم قياسي عالمي.

وبحسب موقع “سي بي سي” البريطاني، كان قد حذر خبراء الرعاية الحيوانية من أن وزن الصوف هو 5 أضعاف الحجم الطبيعي، ما مثل خطرًا على صحته.

وقال صاحب المزرعة التي يقيم فيها كريس، إنه توفي في سن الشيخوخة، ويصل متوسط أعمار هذه الفصيلة 10 سنوات.