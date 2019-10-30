وفاة وإصابة 7 أشخاص في حادث مروع بالجوف

المواطن - الجوف

أسفر حادث مروري مروع على طريق “الجوف- حائل” بالقرب من منتزه (لايجه) عن وفاتين وخمس إصابات.

وتلقت غرفة عمليات الهلال الأحمر بالجوف مساء أمس الأربعاء بلاغًا على رقم الطوارئ 997 عن وقوع حادث على طريق حائل بالقرب من منتزه (لايجه)، ونتج عنه عدة إصابات حرجة.

وبناء عليه تم ترحيل البلاغ لخمس فرق إسعافية، حيث وصلت لموقع الحادث وبعد فرزها للحالات تبين لها وجود سبعة إصابات بالموقع حالتان منها متوفاتان رحمهما الله وخمس إصابات أخرى حرجة تم نقلها لطوارئ مستشفى دومة الجندل العام.

وأهابت هيئة الهلال الأحمر بعموم سالكي الطرق السريعة بالتقيد بحدود السرعة المحددة وعدم تجاوزها؛ لما له من أثر سلبي قد ينتج عنه حوادث خطيرة، نسأل الله سبحانه أن يمن برحمته على المتوفيين وأن يشفي المصابين.