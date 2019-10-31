وفاة 65 باكستانيًا في حريق مروع لقطار ركاب

المواطن - واس

ارتفعت حصيلة ضحايا حادث الحريق الذي شب في قطار ركاب صباح اليوم في إقليم البنجاب الباكستاني إلى 65 قتيلاً وفقاً لما أكدت وزيرة الصحة الإقليمية الدكتورة ياسمين راشد.

وأوضحت في تصريح صحفي أنه يجري نقل أكثر من أربعين مصاباً إلى المستشفيات في المدن القريبة.

ووقع الحادث بالقرب من مدينة رحيم يارخان بإقليم البنجاب الشرقي جراء حريق نجم عن انفجار اسطوانة للغاز كانت تستخدم للطبخ داخل أحد عربات القطار الذي كان متجهاً من مدينة كراتشي إلى مدينة روالبندي، وانتشر الحريق إلى ثلاث عربات وفقاً لما ذكرت الشرطة المحلية.

واستعانت السلطات المحلية بقوات الجيش للمساعدة في نقل الحالات الحرجة بالطائرات المروحية إلى المستشفيات التي أعلنت فيها حالة الطوارئ.

من جانبه قال المتحدث العسكري اللواء آصف غفور إن الجيش أرسل فرق إغاثية مزودة بالمروحيات والأطباء إلى موقع الحادث لمساعدة السلطات المحلية.

وأعرب الرئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي ورئيس الوزراء عمران خان عن تعازيهما في ضحايا الحادث.

وأمر عمران خان بإجراء تحقيق شامل في الحادث، وتقديم الدعم اللازم لأسر الضحايا.