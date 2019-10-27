وفد الشورى يزور وكالة الأنباء الموريتانية وميناء نواكشوط

وفد الشورى يزور وكالة الأنباء الموريتانية وميناء نواكشوط

2019/10/27
الساعة 2:37 مساءً
- ‎فيآخر الاخبار
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المواطن - الرياض

قام وفد مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الموريتانية عساف بن سالم أبو ثنين أمس بزيارة مقر الوكالة الموريتانية للأنباء وكان في استقبالهم المديرة العامة لوكالة الأنباء الوطنية الموريتانية الدكتورة خديجة سفير سعيد.

واطلع الوفد على ما تضمه الوكالة من إمكانات تحريرية وفنية.

كما قام وفد مجلس الشورى بزيارة لميناء نواكشوط (ميناء الصداقة)، وذلك من ضمن زيارته التي يقوم بها حاليًا إلى جمهورية موريتانيا الشقيقة.

واستمع الوفد إلى شرح من المدير العام المساعد الشيخ بري شيخنا محمد تقي الله على ما يضمه الميناء من الأرصفة ومحطات الحاويات والساحات والمباني والتجهيزات البحرية.

رافق الوفد خلال الزيارتين رئيس لجنة الصداقة الموريتانية السعودية أحمدي ولد حمادي.


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